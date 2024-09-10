Олег Браташ оценил первую победу «Лады» в новом сезоне КХЛ

Главный тренер «Лады» Олег Браташ оценил первую победу в новом сезоне. Тольяттинский клуб обыграл московское «Динамо» со счётом 6:3.

«Во втором периоде мы не пытались снизить уровень эмоций. Говорили продолжать активную игру. Просто во втором периоде сыграла роль дальняя скамейка, были шероховатости на сменах, мы немного отдали инициативу, согласен.

Как много будет играть молодёжь, зависит от самой молодёжи, смотря как она будет себя проявлять. Если будет справляться, мы только за. Мы всю предсезонку тренировались, видели, как ребята проявляют себя. Они же не просто так в состав попали. Безусловно, мы будем использовать ротацию молодых ребят. Конечно, вариться в главной команде это плюс, но отсутствие игровой практики это минус», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.