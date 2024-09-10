ЦСКА сокрушал вратарей «Сибири», дети обнимались с конём-талисманом. Яркие фото матча

10 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал разгромную победу над «Сибирью». Встреча завершилась со счётом 8:2 в пользу команды Ильи Воробьёва.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Сибирь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главным героем матча стал нападающий ЦСКА Виталий Абрамов, оформивший хет-трик. Ещё по голу в составе армейцев забили Владислав Каменев, Денис Гурьянов, Прохор Полтапов, Владилав Провольнев и Руслан Исхаков. По две результативные передачи на свой счёт записали Никита Нестеров и Максим Соркин. Три паса на счету Прохора Полтапова. В составе «Сибири» шайбы забросили Сергей Широков и Егор Мартынов. Ворота команд защищали голкиперы Дмитрий Гамзин, Денис Костин и Антон Красоткин.