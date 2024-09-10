Валерий Каменский оценил возможное вступление в КХЛ клуба из Азербайджана

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил идею создать клуб в Азербайджане для выступлений в КХЛ.

Ранее Министр спорта России Михаил Дегтярёв на встрече с министром молодёжи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге.

«Я отношусь к этому положительно. Я знаю, что президент Азербайджана любит очень хоккей, особенно болеет за «Спартак». Это дружественная страна, богатая. Лига расширяется, будет у наших ребят больше возможностей поиграть там. Почему нет? Мы же всё-таки Континентальная хоккейная лига. Я только приветствую расширение, главное, чтобы качество оставалось таким же. Когда появляется в стране команда КХЛ, тогда поднимается интерес к хоккею, создаются школы и академии. Это нормальное явление», – цитирует Каменского «Советский Спорт».

Ранее президент Федерации хоккея Азербайджана Валерий Ларюков рассказал, что не получает поддержки от правительства в развитии вида спорта в стране.