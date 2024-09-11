Экс-форвард «Локомотива»: в финале Кубка Гагарина «Металлург» перевернул всю свою тактику

Нападающий «Витязя» Иван Чехович оценил прошлогодний финал Кубка Гагарина, в котором форвард выступал в составе «Локомотива» и проиграл «Металлургу» в четырёх матчах.

— Перед финалом Кубка Гагарина многочисленные эксперты хором предрекали победу «Локомотива», но всё сложилось иначе. Что пошло не так в решающей серии с «Металлургом»: чем удивил вас соперник?

— В первую очередь они были быстрее нас, как будто были сильнее физически. Не знаю, может быть, нас подвёл достаточно большой перерыв между сериями. После прохода «Трактора» ждали финала около восьми дней. Какие бы тренировки ни происходили, всё равно недоставало игрового процесса.

«Металлург» же удивил тем, что с «Автомобилистом» играл в один хоккей, а на финал вышел с совершенно другим, в отличие от нас. Мы весь плей-офф играли в один хоккей, а тут «Металлург» перевернул всю свою тактику и поменял всю игру.

— В том финале две победные шайбы в четырёх матчах забросил Александр Петунин. Получилось так, что ваш хороший знакомый стал злым гением «Локомотива»?

— Да, он мой очень хороший друг. Мы поддерживаем хорошие отношения, но какими бы мы ни были друзьями, тогда было очень обидно, — сказал Чехович в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Иваном Чеховичем читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.