Чехович: будь воля Никитина, он бы оставил меня в «Локомотиве»

Нападающий «Витязя» Иван Чехович рассказал об уходе из «Локомотива» в межсезонье. Форвард был выставлен на обмен по решению руководства ярославского клуба.

— Со стороны кажется, что весь этап карьеры в Ярославле получился каким-то скачкообразным: были яркие голы, был хет-трик в плей-офф в ворота ЦСКА, но стабильности обрести так и не вышло.

— Сейчас, наверное, тяжело так сказать. По моим ощущениям, не так плохо провёл первый сезон. Как вы заметили, был и тот же хет-трик в плей-офф. Но довольно сложно, когда играешь через игру, зная, что если сегодня сыграешь не в лучший свой хоккей, то на следующую игру можешь не рассчитывать попасть в состав. Всё равно ощущались какие-то мелочи.

К Игорю Валерьевичу Никитину у меня ноль вопросов. Он замечательный человек, с которым мы до сих пор хорошо поддерживаем связь. Лично к нему испытываю большое уважение.

— Он часто пытался вас поддержать в личных беседах?

— Он от всей души хотел мне помочь, но не всё сложилось. Даже перед тем, как меня выставили на обмен, он позвонил и удивился, что так происходит. Получил от него большую поддержку: будь его воля, он бы оставил меня в команде. Но как случилось, так случилось, — сказал Чехович в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.