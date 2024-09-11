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Чехович: будь воля Никитина, он бы оставил меня в «Локомотиве»

Чехович: будь воля Никитина, он бы оставил меня в «Локомотиве»
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Нападающий «Витязя» Иван Чехович рассказал об уходе из «Локомотива» в межсезонье. Форвард был выставлен на обмен по решению руководства ярославского клуба.

— Со стороны кажется, что весь этап карьеры в Ярославле получился каким-то скачкообразным: были яркие голы, был хет-трик в плей-офф в ворота ЦСКА, но стабильности обрести так и не вышло.
— Сейчас, наверное, тяжело так сказать. По моим ощущениям, не так плохо провёл первый сезон. Как вы заметили, был и тот же хет-трик в плей-офф. Но довольно сложно, когда играешь через игру, зная, что если сегодня сыграешь не в лучший свой хоккей, то на следующую игру можешь не рассчитывать попасть в состав. Всё равно ощущались какие-то мелочи.

К Игорю Валерьевичу Никитину у меня ноль вопросов. Он замечательный человек, с которым мы до сих пор хорошо поддерживаем связь. Лично к нему испытываю большое уважение.

— Он часто пытался вас поддержать в личных беседах?
— Он от всей души хотел мне помочь, но не всё сложилось. Даже перед тем, как меня выставили на обмен, он позвонил и удивился, что так происходит. Получил от него большую поддержку: будь его воля, он бы оставил меня в команде. Но как случилось, так случилось, — сказал Чехович в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Иваном Чеховичем читайте на «Чемпионате»:
«Ноль вопросов к Никитину. Просто его хоккей подходит не всем». Честная беседа с Чеховичем
Эксклюзив
«Ноль вопросов к Никитину. Просто его хоккей подходит не всем». Честная беседа с Чеховичем
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