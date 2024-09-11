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Новичок «Витязя»: должна быть вера не только в плей-офф, а в то, что можем намного больше

Новичок «Витязя»: должна быть вера не только в плей-офф, а в то, что можем намного больше
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Нападающий «Витязя» Иван Чехович рассказал, как он будет психологически справляться после перехода из «Локомотива» в более скромный по задачам подмосковный клуб.

— После ухода из «Локомотива» насколько сложно будет перестроиться ментально в том плане, что Ярославль борется за Кубок Гагарина, а для «Витязя» на повестке дня стоит задача о выходе в плей-офф.
— Надеюсь, что привнесу свой вклад и свой багаж, который приобрёл в финале, всё-таки я провёл много игр в том плей-офф. Я был в раздевалке команды и видел, как всё происходит. Хочется это привнести в «Витязь» и максимально помочь клубу, чтобы у каждого здесь была вера в себя и в команду. У нас должна быть вера не только в выход в плей-офф, а в то, что мы можем намного больше, — сказал Чехович в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Иваном Чеховичем читайте на «Чемпионате»:
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