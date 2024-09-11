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Чехович — об этапе в «Локомотиве»: теперь могу написать энциклопедию по игре в обороне

Чехович — об этапе в «Локомотиве»: теперь могу написать энциклопедию по игре в обороне
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Нападающий «Витязя» Иван Чехович заявил, что игра в «Локомотиве» дала ему хороший опыт по игре в обороне.

— В последнем плей-офф вы то попадали в состав, то выпадали из него, а команда вела борьбу за Кубок Гагарина. Насколько сложно было не раскиснуть, а продолжать пытаться помочь всем, чем можешь?
— Вы правы, что это тяжёлая ситуация. Но в первую очередь я приходил в «Локомотив» за Кубком Гагарина. Верил в команду, и мы были близки. Если от меня не ждали помощи в атаке, то надо было помочь хотя бы в обороне – ложился под каждую шайбу, и не думаю, что ко мне есть какие-то вопросы по самоотдаче. Выполнял все установки, но без результативности.

— Если искать позитив в ярославском этапе карьеры, то можно ли сказать, что период в «Локомотиве» сделал из вас более разнопланового игрока?
— 100%. Раньше я смотрел на хоккей только с атакующей стороны. Сейчас же знаю обе стороны медали и понимаю, как нужно играть в обороне. С Игорем Валерьевичем мы столько раз разговаривали о различных мелочах и деталях, что теперь могу написать энциклопедию по игре в обороне (смеётся). Вне всяких сомнений, научился очень многому, — сказал Чехович в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Иваном Чеховичем читайте на «Чемпионате»:
«Ноль вопросов к Никитину. Просто его хоккей подходит не всем». Честная беседа с Чеховичем
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«Ноль вопросов к Никитину. Просто его хоккей подходит не всем». Честная беседа с Чеховичем
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