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Чехович: если бы Никитин возглавил любую команду с низа таблицы, то и её завёл бы высоко

Чехович: если бы Никитин возглавил любую команду с низа таблицы, то и её завёл бы высоко
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Нападающий «Витязя» Иван Чехович высоко оценил тренерские качества Игоря Никитина, под руководством которого он выступал в «Локомотиве».

— В целом вы согласны, что лига становится всё лучше с каждым годом? Перед началом прошлого сезона было невозможно представить, что финал образуют «Металлург» и «Локомотив», и уж тем более, что всё так закончится.
— Определённо согласен с этой точкой зрения. Вы абсолютно правы, что даже в начале сезона нельзя было предположить, что «Металлург» станет чемпионом, а мы будем играть в финале.

В том, что «Локомотив» добрался до финала, есть огромная заслуга главного тренера. Не хочу никого обижать и называть конкретный клуб, но уверен, что если бы Игорь Валерьевич возглавил любую команду с самого низа таблицы, то он и её завёл бы очень высоко. Очень сильный тренер. Просто не всем подходит такой хоккей, — сказал Чехович в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Иваном Чеховичем читайте на «Чемпионате»:
«Ноль вопросов к Никитину. Просто его хоккей подходит не всем». Честная беседа с Чеховичем
Эксклюзив
«Ноль вопросов к Никитину. Просто его хоккей подходит не всем». Честная беседа с Чеховичем
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