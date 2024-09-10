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Главный тренер «Сибири» прокомментировал разгромное поражение со счётом 2:8 от ЦСКА

Главный тренер «Сибири» прокомментировал разгромное поражение со счётом 2:8 от ЦСКА
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал разгромное поражение со счётом 2:8 от ЦСКА.

«Наверное, два периода играли, а матч длится 60 минут. Череда ненужных ошибок, развалились в третьем периоде. Всю команду и вратарей двух, да…Можно сказать, что где-то не выручили на последнем рубеже, игроки не выручили. Но что-то нащупали в первых двух периодах, была видна игра, хорошее движение, правильно действовали без шайбы. Нужно сделать правильные выводы после сегодняшней игры», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Сибирь» проиграла все три матча на старте нового сезона КХЛ. Новосибирцы провели три гостевые игры с «Авангардом», «Автомобилистом» и ЦСКА и уступили с общим счётом 3:14.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
8 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 02:47 (5x5)     2:0 Абрамов (Нестеров, Соркин) – 22:44 (5x4)     2:1 Широков (Коротков) – 25:44 (5x5)     3:1 Абрамов (Полтапов) – 41:32 (5x5)     4:1 Гурьянов (Исхаков) – 44:20 (5x5)     4:2 Мартынов (Белоусов, Пьянов) – 46:11 (5x5)     5:2 Каменев (Нестеров) – 48:18 (5x4)     6:2 Полтапов – 52:12 (4x5)     7:2 Провольнев (Абрамов, Полтапов) – 57:19 (5x5)     8:2 Исхаков (Гурьянов) – 59:26 (5x4)    
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