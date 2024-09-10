Главный тренер «Сибири» прокомментировал разгромное поражение со счётом 2:8 от ЦСКА

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал разгромное поражение со счётом 2:8 от ЦСКА.

«Наверное, два периода играли, а матч длится 60 минут. Череда ненужных ошибок, развалились в третьем периоде. Всю команду и вратарей двух, да…Можно сказать, что где-то не выручили на последнем рубеже, игроки не выручили. Но что-то нащупали в первых двух периодах, была видна игра, хорошее движение, правильно действовали без шайбы. Нужно сделать правильные выводы после сегодняшней игры», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Сибирь» проиграла все три матча на старте нового сезона КХЛ. Новосибирцы провели три гостевые игры с «Авангардом», «Автомобилистом» и ЦСКА и уступили с общим счётом 3:14.