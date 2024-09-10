«Да вроде всё нормально в жизни у них». Епанчинцев – о провальной игре легионеров «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил игру легионеров Тейлора Бека и Энди Андреоффа на старте нового сезона КХЛ. Оба нападающих не набрали ни одного очка в трёх матчах.

— Бек и Андреофф не набирают очки и худшие по показателю полезности. У них есть какие-то неигровые проблемы?

— Да вроде всё нормально в жизни у них. Много беседуем, разговариваем, момент непростой. Надо пройти этот момент. Мы понимаем, что на лидеров соперник настраивается по-особенному, анализирует их. Беспокоит, что лидеры не ведут команду, не хватает их забитых голов. Но надеемся на них, знаем их уровень, знаем, что они должны и могут намного больше», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.