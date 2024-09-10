«Да вроде всё нормально в жизни у них». Епанчинцев – о провальной игре легионеров «Сибири»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил игру легионеров Тейлора Бека и Энди Андреоффа на старте нового сезона КХЛ. Оба нападающих не набрали ни одного очка в трёх матчах.
— Бек и Андреофф не набирают очки и худшие по показателю полезности. У них есть какие-то неигровые проблемы?
— Да вроде всё нормально в жизни у них. Много беседуем, разговариваем, момент непростой. Надо пройти этот момент. Мы понимаем, что на лидеров соперник настраивается по-особенному, анализирует их. Беспокоит, что лидеры не ведут команду, не хватает их забитых голов. Но надеемся на них, знаем их уровень, знаем, что они должны и могут намного больше», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
8 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 02:47 (5x5) 2:0 Абрамов (Нестеров, Соркин) – 22:44 (5x4) 2:1 Широков (Коротков) – 25:44 (5x5) 3:1 Абрамов (Полтапов) – 41:32 (5x5) 4:1 Гурьянов (Исхаков) – 44:20 (5x5) 4:2 Мартынов (Белоусов, Пьянов) – 46:11 (5x5) 5:2 Каменев (Нестеров) – 48:18 (5x4) 6:2 Полтапов – 52:12 (4x5) 7:2 Провольнев (Абрамов, Полтапов) – 57:19 (5x5) 8:2 Исхаков (Гурьянов) – 59:26 (5x4)
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