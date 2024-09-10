Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Да вроде всё нормально в жизни у них». Епанчинцев – о провальной игре легионеров «Сибири»

«Да вроде всё нормально в жизни у них». Епанчинцев – о провальной игре легионеров «Сибири»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил игру легионеров Тейлора Бека и Энди Андреоффа на старте нового сезона КХЛ. Оба нападающих не набрали ни одного очка в трёх матчах.

— Бек и Андреофф не набирают очки и худшие по показателю полезности. У них есть какие-то неигровые проблемы?
— Да вроде всё нормально в жизни у них. Много беседуем, разговариваем, момент непростой. Надо пройти этот момент. Мы понимаем, что на лидеров соперник настраивается по-особенному, анализирует их. Беспокоит, что лидеры не ведут команду, не хватает их забитых голов. Но надеемся на них, знаем их уровень, знаем, что они должны и могут намного больше», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
8 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 02:47 (5x5)     2:0 Абрамов (Нестеров, Соркин) – 22:44 (5x4)     2:1 Широков (Коротков) – 25:44 (5x5)     3:1 Абрамов (Полтапов) – 41:32 (5x5)     4:1 Гурьянов (Исхаков) – 44:20 (5x5)     4:2 Мартынов (Белоусов, Пьянов) – 46:11 (5x5)     5:2 Каменев (Нестеров) – 48:18 (5x4)     6:2 Полтапов – 52:12 (4x5)     7:2 Провольнев (Абрамов, Полтапов) – 57:19 (5x5)     8:2 Исхаков (Гурьянов) – 59:26 (5x4)    
Материалы по теме
Видео
Хет-трик Виталия Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android