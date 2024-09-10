И. Воробьёв – об игре с «Сибирью»: было напряжение, но затем ЦСКА забил всё, что можно

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил разгромную победу над «Сибирью» со счётом 8:2. После второго периода армейцы вели в счёте 2:1 и забросили шесть шайб в третьем периоде.

«Какое-то время было напряжение, а потом в третьем периоде мы забили всё, что можно. Порадовала атака, порадовало большинство, Виталик Абрамов в прошлой игре должен был хет-трик делать, но добрал сегодня.

— Почему ваша лучшая тройка Абрамов – Соркин – Полтапов проводит меньше всего времени на льду?

— У каждой тройки своя роль. А Соркин и Абрамов играют ещё и в большинстве. Я бы не сказал, что разброс по времени такой сильный. Думаю, баланс нормальный. Если будет иначе, то будем что-то менять.

— Ждёте большего от звена Окулов – Каменев – Мамин?

— Пока будем играть в таких сочетаниях. Прошлый матч они довольно хорошо сыграли, пока будем терпеть.

— Чего не хватает Дроздову, чтобы быть более эффективным?

— Он много черновой работы делает. У нас каждое звено должно играть, приносить пользу, Ваня много борется.

— Когда в состав вернётся Егор Афанасьев?

— Был разговор про 7-10 дней. Будем смотреть на восстановление.

— Довольны игрой вратаря Дмитрия Гамзина?

— Он хорошо сыграл, несколько моментов вытащил. Он хороший голкипер, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.