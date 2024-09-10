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И. Воробьёв – об игре с «Сибирью»: было напряжение, но затем ЦСКА забил всё, что можно

И. Воробьёв – об игре с «Сибирью»: было напряжение, но затем ЦСКА забил всё, что можно
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил разгромную победу над «Сибирью» со счётом 8:2. После второго периода армейцы вели в счёте 2:1 и забросили шесть шайб в третьем периоде.

«Какое-то время было напряжение, а потом в третьем периоде мы забили всё, что можно. Порадовала атака, порадовало большинство, Виталик Абрамов в прошлой игре должен был хет-трик делать, но добрал сегодня.

— Почему ваша лучшая тройка Абрамов – Соркин – Полтапов проводит меньше всего времени на льду?
— У каждой тройки своя роль. А Соркин и Абрамов играют ещё и в большинстве. Я бы не сказал, что разброс по времени такой сильный. Думаю, баланс нормальный. Если будет иначе, то будем что-то менять.

— Ждёте большего от звена Окулов – Каменев – Мамин?
— Пока будем играть в таких сочетаниях. Прошлый матч они довольно хорошо сыграли, пока будем терпеть.

— Чего не хватает Дроздову, чтобы быть более эффективным?
— Он много черновой работы делает. У нас каждое звено должно играть, приносить пользу, Ваня много борется.

— Когда в состав вернётся Егор Афанасьев?
— Был разговор про 7-10 дней. Будем смотреть на восстановление.

— Довольны игрой вратаря Дмитрия Гамзина?
— Он хорошо сыграл, несколько моментов вытащил. Он хороший голкипер, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
8 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 02:47 (5x5)     2:0 Абрамов (Нестеров, Соркин) – 22:44 (5x4)     2:1 Широков (Коротков) – 25:44 (5x5)     3:1 Абрамов (Полтапов) – 41:32 (5x5)     4:1 Гурьянов (Исхаков) – 44:20 (5x5)     4:2 Мартынов (Белоусов, Пьянов) – 46:11 (5x5)     5:2 Каменев (Нестеров) – 48:18 (5x4)     6:2 Полтапов – 52:12 (4x5)     7:2 Провольнев (Абрамов, Полтапов) – 57:19 (5x5)     8:2 Исхаков (Гурьянов) – 59:26 (5x4)    
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