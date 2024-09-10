Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хедман заявил, что «Тампа-Бэй» всё ещё является одним из претендентов на Кубок Стэнли

Хедман заявил, что «Тампа-Бэй» всё ещё является одним из претендентов на Кубок Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман заявил, что целью команды всё ещё является выигрыш Кубка Стэнли.

«Абсолютно. Это, очевидно, цель каждого нашего игрока перед началом сезона, и кажется, что у нас есть команда, чтобы стать претендентом на победу. Посмотрите на наш дивизион, он очень сложный.

Кажется, что последние несколько лет претендентами на Кубок были мы, «Флорида», «Бостон» и «Торонто». Теперь нужно добавить «Оттаву», «Монреаль», «Баффало». «Монреаль» становится лучше, как и «Детройт». Я только что упомянул все команды в нашем дивизионе, они все становятся лучше.

Поэтому мы должны быстро взяться за дело, это главное. Мы должны познакомить новых ребят с тем, что мы делаем, акклиматизировать их как можно быстрее и просто постараться провести хороший тренировочный лагерь и двигаться дальше», — цитирует Хедмана пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Sportsnet: идёт работа по возможной продаже «Тампы», сделка может стать крупнейшей в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android