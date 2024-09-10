Защитник НХЛ Джорди Бенн завершил карьеру в возрасте 37 лет после 12 проведённых сезонов в лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

37-летний защитник набрал 137 очков — забросил 26 шайб и отдал 11 результативных передач в 607 играх регулярного сезона за «Даллас Старз», «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Миннесоту Уайлд» и «Торонто Мэйпл Лифс». Защитник сделал четыре передачи в 23 играх плей-офф Кубка Стэнли.

Бенн, который не был выбран на драфте, в последний раз играл в НХЛ в сезоне-2022/2023, когда он забил один гол и сделал одну передачу в 12 играх за «Мэйпл Лифс». Он набрал шесть (2+4) очков в 23 играх за «Торонто» в Американской хоккейной лиге. В прошлом сезоне Бенн выступал в Швеции за «Брюнес», где набрал 22 очка (3+19) в 39 играх.