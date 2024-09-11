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Хоккейный клуб из Освенцима оштрафовали за антифашистский баннер

Польский ХК «Уния Освенцим» получил штраф в размере € 2000 за антифашистский баннер на матче хоккейной лиги чемпионов с немецким клубом ХК «Айсбарен Берлин».

Напомним, перед началом матча болельщики хозяев вывесили баннер: «Немецкие лагеря смерти: Добро пожаловать в город вашего величайшего преступления».

«В связи с произошедшими событиями на матче 7 сентября правление хоккейного клуба «Уния Освенцим» и общество освенцимского спорта заявляют, что спортивные соревнования не являются подходящим местом для представления политических взглядов или исторических фактов. Наложенный штраф в размере € 2000 клуб покроет за счёт собственных средств», — сказано в сообщении пресс-службы польской команды.

Игроки и персонал ХК «Уния Освенцим» извинились перед немецкой командой за этот баннер.