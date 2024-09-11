Нападающий ЦСКА Исхаков рассказал, что мешает ему в КХЛ

Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков после матча с «Сибирью» (8:2) рассказал о своей адаптации к игре в Континентальной хоккейной лиге.

«Много голов, порадовали болельщиков. Хорошая победа. Со «Спартаком» был тяжёлый матч в гостях. Не думаю, что там мы показали нашу 100-процентную игру. В последних двух домашних матчах шли в правильном направлении. У нас много хороших нападающих, которые могут забить и исполнить. Большинство работает пока как часы. Надеюсь, так будет и дальше.

Процесс адаптации пока что так и не прошёл. С каждым матчем я узнаю что-то новое и чувствую себя более комфортно. Немного мешают размеры площадки и тайминг. Здесь чуть больше времени, можно не торопиться и не суетиться. А в Америке у тебя очень мало времени на игру с шайбой», — цитирует Исхакова «РБ Спорт».