«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

Сегодня, 11 сентября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет тематический канал KHL PRIME.

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Уфимский «Салават Юлаев» в первых двух матчах одержал две победы: над «Ак Барсом» (5:3) и «Трактором» (2:1 Б). «Автомобилист» победил «Трактор» (2:1) и «Сибирь» (4:0), уступив «Торпедо» (1:3).

«Салават Юлаев» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Автомобилист» располагается на второй строчке таблицы.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги закончится 23 марта 2025 года.