Маршессо: в «Вегасе» определённо нет никакой лояльности к игрокам

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джонатан Маршессо рассказал о неудачных переговорах с «Вегас Голден Найтс» о новом контракте.

«Я позвонил генеральному менеджеру в пятницу, а в субботу — президенту и спросил: «Что происходит, что вы, ребята, хотите сделать? Мне нужно знать, вы действительно меня отпускаете?» А потом, когда наступило воскресенье, ничего не изменилось. Я просил четырёхлетний контракт, но «Вегас» предлагал только три года.

Там определённо нет никакой лояльности, но в то же время вы там для того, чтобы победить. Лично я не против такого настроя. Очевидно, я разочарован тем, что ушёл. Мне не о чем было думать, и это меня разочаровало. Я думал, что сделал достаточно за последние семь лет для них, что могу получить то, что заслужил. Я не просил чего-то сверхъестественного, я не пытался украсть банк или что-то в этом роде.

Но это жизнь, и ты двигаешься дальше, а у них всё равно будет действительно хорошая команда… и только будущее покажет нам, были ли они правы или нет», — приводит слова Маршессо Sportsnet.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 33-летний Маршессо провёл 82 матча, в которых набрал 69 очков, забив 42 гола и сделав 27 передач, с показателем полезности «-2». В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) очка в семи матчах серии с «Далласом».