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Коннор Макдэвид рассказал о факторах, влияющих на подписание контракта с «Эдмонтоном»

Коннор Макдэвид рассказал о факторах, влияющих на подписание контракта с «Эдмонтоном»
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Капитан и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид перечислил факторы, влияющие на подписание нового контракта с канадским клубом.

«Всё имеет значение. На продление контракта повлияет моя преданность «Эдмонтону», болельщикам, организации, преданность игрокам, а также моя воля к победе и желание победить. И всё это при балансе с моей семьёй, моей потребностью видеть их и проводить с ними время, убедиться, что люди, которые мне дороги, в порядке. Я думаю, что на принятие такого решения влияет множество факторов», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне Макдэвид стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

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