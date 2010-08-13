Голиков: на одни и те же грабли в третий раз мы не наступим

Нападающий МХК «Спартак» Семён Голиков, находящийся на просмотре в МХК «Спартак», прокомментировал два товарищеских матча с «Русскими Витязями», в которых красно-белые одержали победы 3:2 и 6:5.

«Я играю с небольшой травмой, которая, правда, несильно мне мешает. Свою игру оцениваю, конечно, не на пять. В сезоне, надеюсь, буду играть лучше.

Если говорить непосредственно об играх, то в обоих матчах после первых периодов чуть-чуть давали слабину. В дальнейшем такое не повторится. На одни и те же грабли в третий раз мы не наступим. Надо поработать над вторыми периодами и реализацией моментов, которая у нас хромает. Если бы лучше реализовывали моменты, счёт бы был намного больше. Ещё надо поработать над физикой, взаимопониманием и игрой в неравных составах», – приводит слова Голикова официальный сайт «Спартака».