«Это в топе мероприятий НХЛ». Дэйли — о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ответил на вопрос, что значит для лиги побитие рекорда Уэйна Гретцки по голам российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

— Что значит для НХЛ то, что Овечкин может побить рекорд Гретцки в новом сезоне?

— Это в топе нашего списка потенциальных мероприятий, которые мы хотим продвигать и сделать так, чтобы они не остались незамеченными. Некоторые люди указывают на то, что Алекс русский, и считают, что это должно каким-то образом обесценивать его достижения. Мы абсолютно не согласны с этим. Он был потрясающим представителем хоккея на протяжении вот уже 20 лет, его энтузиазм и страсть к игре заразительны. И за время своего пребывания в лиге он многое сделал для того, чтобы поднять уровень НХЛ и всех игроков, — цитирует Дэйли The Athletic.

Напомним, 38‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.