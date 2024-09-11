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Нападающий Владислав Кара пополнил состав «Сибири» в результате обмена с «Витязем»

Нападающий Владислав Кара пополнил состав «Сибири» в результате обмена с «Витязем»
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Хоккейные клубы «Сибирь» и «Витязь» произвели обмен, в результате которого в Новосибирск переезжает 26-летний нападающий Владислав Кара, «Витязь» получает спортивные права на нападающего Павла Ениша. Также «Сибирь» получает денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

В КХЛ Кара выступал за «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак» и «Витязь», всего провёл 231 матч, в которых набрал 67 (34+33) очков. В прошлом сезоне на счету Владислава 52 матча, шесть заброшенных шайб и восемь результативных передач.

«Владислав — игрок с хорошим потенциалом, находится в отличном возрасте. Считаем, что на данный момент он полноценно себя не реализовал. Кара обладает хорошим броском, умеет навязать борьбу, грамотно сохраняет шайбу и не отбрасывается, лезет на ворота. Думаем, он поможет добавить нам активности в атаке. Ещё одна сильная сторона хоккеиста — умение позиционно играть в обороне», — заявил генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.

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