Потапов — об игре Кузнецова: на его месте сказал бы: «Ваши ожидания — ваши проблемы»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался об игре нападающего СКА Евгения Кузнецова.

«Я бы на его месте сказал легендарную фразу: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Евгению надо перестать стараться быть кем-то, нужно просто начать делать то, что у него хорошо получается – играть стабильно, ничего не выдумывать. В лиге все умеют играть, никто перед ним разъезжаться не будет. Тут будет тяжелее – все захотят отобрать у него шайбу или поймать на силовой приём», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.

32-летний Кузнецов в нынешнем сезоне КХЛ провёл три встречи, в которых записал на свой счёт один забитый гол. СКА с тремя очками после трёх матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Запада.