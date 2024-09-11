«Авангард» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 11 сентября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Встреча начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «ястребы» одержали три победы в трёх матчах: над «Сибирью» (2:1), «Нефтехимиком» (4:2) и «Ак Барсом» (4:1). «Амур» имеет в своём активе одну победу при двух поражениях.

Сибирский клуб с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с двумя баллами находится на седьмой строчке в таблице Востока.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги закончится 23 марта 2025 года.