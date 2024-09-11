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Салават Юлаев — Автомобилист: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 11 сентября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уфимский «Салават Юлаев» в первых двух матчах одержал две победы: над «Ак Барсом» (5:3) и «Трактором» (2:1 Б). «Автомобилист» победил «Трактор» (2:1) и «Сибирь» (4:0), уступив «Торпедо» (1:3).

«Салават Юлаев» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав четыре очка. «Автомобилист» располагается на второй строчке таблицы, также имея в активе четыре балла.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги закончится 23 марта 2025 года.

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