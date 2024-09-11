Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Рябыкин рассказал, за счёт чего «Авангарду» удаётся успешный старт сезона

Дмитрий Рябыкин рассказал, за счёт чего «Авангарду» удаётся успешный старт сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил игру омского «Авангарда» на старте сезона. «Ястребы» одержали три победы в трёх матчах: над «Сибирью» (2:1), «Нефтехимиком» (4:2) и «Ак Барсом» (4:1).

— Обнадёживает Омск. Не все ожидали, что после травм Ткачёва и Буше команда в первых трёх матчах покажет 100-процентный результат. С «Сибирью» было тяжёлое и равное дерби, «Нефтехимик» прошли чуть легче, а затем — уверенная победа над «Ак Барсом». На данном этапе «Авангард» прибавляет от матча к матчу.

— За счёт чего Омску удаётся такой старт?
— Делают шаг вперёд игроки нижних звеньев, что пока позволяет компенсировать потерю лидеров. Видна внутрикомандная работа, отсюда цельная игра — и рабочие голы.

Очень полезно для дела, когда все в одной упряжке. Посмотрите, генеральный менеджер «Авангарда» [Антон Курьянов] в такой сложный для команды момент не сидит в офисе, а находится на лавке, помогает тренерам, берёт на себя работу по большинству. Это о многом говорит.

— Вспоминая ваши годы, в Омске не всегда такое было?
(смеётся) Прошлое забыто, все мысли — только о будущем, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Сибирский клуб с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
«Авангард», что происходит? Разрывают на старте сезона с тренером-новичком, без суперзвёзд
«Авангард», что происходит? Разрывают на старте сезона с тренером-новичком, без суперзвёзд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android