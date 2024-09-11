Дмитрий Рябыкин рассказал, за счёт чего «Авангарду» удаётся успешный старт сезона

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил игру омского «Авангарда» на старте сезона. «Ястребы» одержали три победы в трёх матчах: над «Сибирью» (2:1), «Нефтехимиком» (4:2) и «Ак Барсом» (4:1).

— Обнадёживает Омск. Не все ожидали, что после травм Ткачёва и Буше команда в первых трёх матчах покажет 100-процентный результат. С «Сибирью» было тяжёлое и равное дерби, «Нефтехимик» прошли чуть легче, а затем — уверенная победа над «Ак Барсом». На данном этапе «Авангард» прибавляет от матча к матчу.

— За счёт чего Омску удаётся такой старт?

— Делают шаг вперёд игроки нижних звеньев, что пока позволяет компенсировать потерю лидеров. Видна внутрикомандная работа, отсюда цельная игра — и рабочие голы.

Очень полезно для дела, когда все в одной упряжке. Посмотрите, генеральный менеджер «Авангарда» [Антон Курьянов] в такой сложный для команды момент не сидит в офисе, а находится на лавке, помогает тренерам, берёт на себя работу по большинству. Это о многом говорит.

— Вспоминая ваши годы, в Омске не всегда такое было?

— (смеётся) Прошлое забыто, все мысли — только о будущем, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Сибирский клуб с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.