Экс-защитник СКА: два поражения армейцев на старте сезона — не повод для беспокойства

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил игру армейского клуба на старте нового сезона КХЛ.

— Как думаете, СКА не хватает Александра Никишина?

— Да, Никишина, конечно, не хватает. Человек, который отрабатывает в нападении и защите. Александр – универсальный игрок очень высокого уровня.

— Два поражения в трёх матчах – повод для беспокойства болельщиков СКА?

— Я думаю, пока нет. Это сложный выезд. Хорошие соперники. Сейчас команда возвращается домой, передохнёт. Клуб ждёт домашняя серия, болельщики будут ждать результата, — приводит слова Сафронова «Спорт день за днём».

Санкт-петербургский СКА после трёх матчей набрал три очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.