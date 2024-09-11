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Экс-защитник СКА: два поражения армейцев на старте сезона — не повод для беспокойства

Экс-защитник СКА: два поражения армейцев на старте сезона — не повод для беспокойства
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Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил игру армейского клуба на старте нового сезона КХЛ.

— Как думаете, СКА не хватает Александра Никишина?
— Да, Никишина, конечно, не хватает. Человек, который отрабатывает в нападении и защите. Александр – универсальный игрок очень высокого уровня.

— Два поражения в трёх матчах – повод для беспокойства болельщиков СКА?
— Я думаю, пока нет. Это сложный выезд. Хорошие соперники. Сейчас команда возвращается домой, передохнёт. Клуб ждёт домашняя серия, болельщики будут ждать результата, — приводит слова Сафронова «Спорт день за днём».

Санкт-петербургский СКА после трёх матчей набрал три очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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