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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина оценил старт московского «Динамо» в сезоне КХЛ

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина оценил старт московского «Динамо» в сезоне КХЛ
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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» и московского «Динамо» экс-голкипер Александр Ерёменко заявил, что бело-голубые проделали качественную работу летом и способны бороться за главный трофей КХЛ.

«Всегда начало сезона немного непредсказуемое, случаются сенсации и неожиданные результаты. Могу сказать, что глобально «Динамо» других задач никогда не ставит — только первое место. Да, есть и другие фавориты, но в любом случае летом была проведена хорошая селекционная работа, подписали хороших иностранцев. При любой силе соперников «Динамо» нацеливается только на Кубок Гагарина», — приводит слова Ерёменко «ВсеПроСпорт».

Напомним, московское «Динамо» на старте сезона потерпело два поражения при одной победе.

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