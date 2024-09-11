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Известный агент ответил на вопрос, сможет ли Овечкин преодолеть отметку в 900 голов

Известный агент ответил на вопрос, сможет ли Овечкин преодолеть отметку в 900 голов
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Известный агент Шуми Бабаев ответил на вопрос, сможет ли российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин преодолеть отметку в 900 голов в Национальной хоккейной лиге.

— На ваш взгляд, сможет ли Овечкин преодолеть отметку в 900 голов?
— Уверен, что да, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, 38‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

В сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» лишь в последний момент зацепился за плей-офф, где в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли не смог выиграть ни одного матча у «Нью-Йорк Рейнджерс», уступив серию со счётом 0-4.

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