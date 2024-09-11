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Три игрока ЦСКА в лидерах среди бомбардиров КХЛ, армейцы шесть раз реализовали большинство

Вчера, 10 сентября, в Москве на «ЦСКА-Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и новосибирской «Сибирью». Победу в матче одержали армейцы со счётом 8:2.

Армейцы на старте сезона одержали две победы: над «Адмиралом» (6:2) и «Сибирью» (8:2), при одном поражении от «Спартака» (2:4).

Три игрока ЦСКА возглавляют гонку бомбардиров в КХЛ: Виталий Абрамов — 9 (5+4) очков, Максим Соркин — 7 (3+4) баллов, Прохор Полтапов — 7 (2+5) очков.

Отметим, что на игроках армейского клуба фолят чаще всего — 15 раз. ЦСКА лидирует в КХЛ по голам в большинстве. Подопечные Ильи Воробьёва забросили шесть шайб при игре в большинстве.

ЦСКА с четырьмя очками в активе занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.