Вячеслав Фетисов резко ответил Биллу Дэйли по вопросу недопуска сборной России на ОИ-2026

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал слова заместителя комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билла Дэйли по вопросу недопуска сборной России на ОИ-2026.

«Какое Билл Дэйли имеет отношение к олимпийскому движению? Он что, рулит Международным олимпийским комитетом? И если он так считает, то что же тогда у него играют наши хоккеисты? Почему он не говорит о том, что они приносят огромные деньги, подымают уровень хоккея?

Мне сложно оценить шансы на выступление нашей команды, потому что я не занимаюсь переговорными процессами, а на картах я гадать не умею. Надо работать с теми, кто принимает решения. В марте будут новые выборы президента МОК, посмотрим, может, что-то поменяется, хотя надежды мало. А что до слов Билла Дэйли, то НХЛ то хочет участвовать в Олимпиаде, то не хочет, а теперь такое заявляет. Билл, занимайся внутренними делами, тебе есть чем заниматься», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.