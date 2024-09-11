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«Саша буквально пахал». Каменский — о подготовке Овечкина к новому сезону НХЛ

«Саша буквально пахал». Каменский — о подготовке Овечкина к новому сезону НХЛ
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский рассказал о подготовке российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к новому сезону в НХЛ.

«Я знаю, как он готовился летом. Поверьте, это профессионал высокого класса. Саша буквально пахал. Он ведь сам признавался, что подобной подготовки у него не было ещё никогда в жизни. Занимался с персональными тренерами, следил за весом и питанием. Очень серьёзно подошёл к данному вопросу.

С его уровнем мастерства и физической формой вполне можно преодолеть планку 70 очков за регулярку. И я бы даже не стал говорить о второй молодости. Бросьте, он молодой парень! При этом опытный мастер, который всем всё доказал. Просто нужно выходить на лёд и забивать, а мастерства у него больше, чем у всех вместе взятых. Бросок с возрастом тоже никуда не денется. А главное, сохраняется любовь к хоккею. У него самые серьёзные намерения, как и перед каждым сезоном», — цитирует Каменского RT.

Напомним, 38‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

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