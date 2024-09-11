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«Фирменный щелчок никуда не денется». Сушинский о результативности Овечкина в новом сезоне

«Фирменный щелчок никуда не денется». Сушинский о результативности Овечкина в новом сезоне
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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский оценил вероятность набрать 70 очков российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в новом сезоне НХЛ.

«Не вижу абсолютно ничего нереального для Овечкина в том, чтобы набрать 70 очков в новом сезоне НХЛ, поскольку в предыдущем он выбил всего на пять меньше. О чём говорить, если он неоднократно преодолевал и планку в 100. Да, возраст так или иначе сказывается, но не должен помешать ему регулярно забивать. Фирменный щелчок никуда не денется», — приводит слова Сушинского RT.

Напомним, 38‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

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