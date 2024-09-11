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Канадский защитник «Барыса» Больё переведён в список травмированных

Канадский защитник «Барыса» Больё переведён в список травмированных
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Во время матча с «Амуром» повреждение получил защитник «Барыса» Натан Больё. После прохождения обследования игрок переведён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба астанинского клуба.

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего игрока обороны три игры без набранных баллов. Напомним, в первых трёх матчах «Барыс» потерпел три поражения. С одним набранным баллом в активе команда занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Востока.

Сезон-2023/2024 Натан Больё провёл в швейцарском «Клотене», где за 13 матчей отметился двумя результативными передачами. В НХЛ 31-летний Больё защищал цвета «Монреаль Канадиенс», «Виннипег Джетс» и «Анахайм Дакс». В 2012 году защитник выиграл бронзовые медали молодёжного чемпионата мира в составе сборной Канады.

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