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Сафронов: несмотря на статус обладателя Кубка Стэнли, Кузнецов хочет себя проявить в СКА

Сафронов: несмотря на статус обладателя Кубка Стэнли, Кузнецов хочет себя проявить в СКА
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Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил выступление нападающего армейского клуба Евгения Кузнецова на старте сезона КХЛ.

«Я запомнил, что у Кузнецова очень много эмоций. В тех потасовках, которые случаются, Евгений участвует. Даже несмотря на свой статус обладателя Кубка Стэнли, Кузнецов хочет себя проявить в новой команде. Не всегда удаётся большим набором очков, вот, проявляет себя эмоционально. Думаю, что прошло всего три игры. Сложно ждать сразу большой результативности. Все понимают, какого уровня этот игрок. Нужно ему дать немножко времени», – цитирует Сафронова «Спорт день за днём».

32-летний Кузнецов в нынешнем сезоне КХЛ провёл три встречи, в которых записал на свой счёт один забитый гол. СКА с тремя очками после трёх матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Запада.

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