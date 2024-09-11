Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Ковальчук сыграет в Матче звёзд ФК «Спартак»

Илья Ковальчук сыграет в Матче звёзд ФК «Спартак»
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, состоится Матч звёзд московского «Спартака», приуроченный к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч звёзд Спартака . Матч звёзд Спартака
11 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Команда Станковича
Не начался
Команда Романцева
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Участие в игре примет олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук. Форвард сыграет за команду главного тренера ФК «Спартак» Деяна Станковича.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Илья Ковальчук провёл за ХК «Спартак» 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Стали известны составы на Матч звёзд «Спартака»
Жамнов: Ковальчук взял творческий отпуск, но в спорт он точно вернётся
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android