Рекордсмен «Сочи» Юрий Александров подпишет однодневный контракт с южанами

Рекордсмен по числу матчей за «Сочи» (321) Юрий Александров подпишет с «Сочи» контракт на один день, сообщает пресс-служба южан. Опытный защитник провёл в цветах клуба семь сезонов. Однодневный контракт будет подписан 10 октября 2024 года. Сообщается, что в этот день клуб будет праздновать 10-летний юбилей.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 36-летний Александров, кроме «Сочи», выступал за «Северсталь», СКА и «Авангард». За 714 встреч Александров забросил 50 шайб и отдал 130 результативных передач, набрав в общей сложности 180 очков с показателем полезности «+77». Последний раз Александров играл в КХЛ 26 февраля 2023 года.

«Сочи» с двумя очками в активе замыкает турнирную таблицу Западной конференции.