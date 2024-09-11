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Инсайдер НХЛ Серавалли назвал клуб, который, вероятно, подпишет Макса Пасиоретти

Инсайдер НХЛ Серавалли назвал клуб, который, вероятно, подпишет Макса Пасиоретти
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что с большой долей вероятности экс-игрок «Вашингтон Кэпиталз» Макс Пасиоретти подпишет контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Пока «Торонто» решает некоторые вопросы с потолком зарплат, обе стороны ожидают, что Пасиоретти в новом сезоне будет игроком «Мэйпл Лифс», — написал Серавалли на своей странице в социальной сети Х.

В прошедшем сезоне 35-летний Пасиоретти сыграл 51 матч за «столичных» суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых набрал 24 (4+20) очка. «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф-2024, всухую уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4).

В прошедшем сезоне «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли уступил «Бостон Брюинз» в серии из семи матчей.

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