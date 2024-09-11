Стал известен новый состав совета директоров КХЛ на сезон-2024/2025

Континентальная хоккейная лига представила новый состав директоров на сезон-2024/2025.

1. Тимченко Геннадий Николаевич – председатель совета директоров ООО «КХЛ»;

2. Морозов Алексей Алексеевич – председатель правления – президент КХЛ;

3. Каменский Валерий Викторович – вице-президент по развитию КХЛ;

4. Аверин Михаил Сергеевич – председатель совета директоров ООО «Хоккейный клуб «Авангард»;

5. Анисимов Алексей Владимирович – вице-президент, главный арбитр КХЛ;

6. Батехин Сергей Леонидович – генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», член совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»;

7. Гуськов Александр Александрович – вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея;

8. Есмантович Игорь Вячеславович – президент ООО «ПХК ЦСКА»;

9. Жлоба Алексей Валерьевич – директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург»;

10. Каркоцкий Артём Игоревич – генеральный директор ЗАО «ХК «Динамо Минск»;

11. Колобов Александр Владимирович — генеральный директор по развитию Бизнес-системы ООО «Север-Групп»;

12. Король Борис Михайлович – вице-президент ПАО «Транснефть»;

13. Крутохвостов Лев Игоревич – генеральный директор ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»;

14. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор, член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс»;

15. Медведев Александр Иванович – председатель совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА», председатель правления ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт»;

16. Прохоров Виталий Владимирович — вице-президент ООО «КХЛ» по хоккейной вертикали;

17. Рашников Виктор Филиппович – председатель совета директоров ПАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»;

18. Ротенберг Роман Борисович – первый вице-президент ФХР, главный тренер, заместитель Председателя Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»;

19. Усачев Олег Леонидович – президент АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак»;

20. Харламов Александр Валерьевич – генеральный директор АНО «ХК «Торпедо», г. Нижний Новгород.