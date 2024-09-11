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Роман Ротенберг — единственный тренер, вошедший в состав совета директоров КХЛ

Роман Ротенберг — единственный тренер, вошедший в состав совета директоров КХЛ
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Континентальная хоккейная лига представила новый состав директоров на сезон-2024/2025.

В состав совета директоров КХЛ нового сезона вошёл единственный тренер — наставник санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг. Специалист также является первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР) и заместителем председателя совета директоров СКА.

Напомним, нынешний сезон СКА начал с выездного поражения от магнитогорского «Металлурга» со счётом 4:5 в овертайме. В следующей игре подопечные Ротенберга одержали победу в гостях над «Ладой» из «Тольятти» (3:1). В третьей встрече нового сезона клуб с берегов Невы проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 0:2.

СКА после трёх матчей набрал три очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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