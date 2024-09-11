Аркадий Ротенберг и Дмитрий Курбатов вышли из состава совета директоров КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила новый состав директоров на сезон-2024/2025.

Как сообщает пресс-служба лиги, из состава совета директоров вышли представители Федерации хоккея России Дмитрий Анатольевич Курбатов и Аркадий Романович Ротенберг, а также в связи с изменениями в руководстве «Сибири» представлять её в совете директоров вместо Кирилла Валерьевича Фастовского будет Лев Игоревич Крутохвостов.

Напомним, в новый состав директоров на сезон-2024/2025 вошли 20 человек. В состав совета директоров КХЛ нового сезона вошёл единственный тренер — наставник санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг.

Регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги закончится 23 марта 2025 года.