Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Есмантович: для ЦСКА разделение ФХР и КХЛ хорошо, а для всего остального — посмотрим

Есмантович: для ЦСКА разделение ФХР и КХЛ хорошо, а для всего остального — посмотрим
Комментарии

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что для армейского клуба разделение ФХЛ и КХЛ пошло на пользу, и подвёл итоги заседания совета директоров лиги.

«Обсудили итоги сезона. Очень приличные финансовые итоги лига показала. Лига развивается в той стратегии, которую утверждает совет директоров. Есть положительная динамика финансовой составляющей лиги, приятно на это смотреть. Понимаем, что у нас произошло разделение ФХР и КХЛ. С точки зрения ЦСКА это хорошо, с точки зрения всего остального — посмотрим», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее стал известен новый состав совета директоров КХЛ на сезон-2024/2025. Аркадий Ротенберг и Дмитрий Курбатов вышли из состава совета директоров КХЛ.

Материалы по теме
Официально
Стал известен новый состав совета директоров КХЛ на сезон-2024/2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android