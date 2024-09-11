Есмантович: для ЦСКА разделение ФХР и КХЛ хорошо, а для всего остального — посмотрим

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что для армейского клуба разделение ФХЛ и КХЛ пошло на пользу, и подвёл итоги заседания совета директоров лиги.

«Обсудили итоги сезона. Очень приличные финансовые итоги лига показала. Лига развивается в той стратегии, которую утверждает совет директоров. Есть положительная динамика финансовой составляющей лиги, приятно на это смотреть. Понимаем, что у нас произошло разделение ФХР и КХЛ. С точки зрения ЦСКА это хорошо, с точки зрения всего остального — посмотрим», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее стал известен новый состав совета директоров КХЛ на сезон-2024/2025. Аркадий Ротенберг и Дмитрий Курбатов вышли из состава совета директоров КХЛ.