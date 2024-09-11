«Нам с ним комфортно». Морозов о переизбрании Тимченко председателем совета директоров КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал переизбрание Геннадия Тимченко на пост председателя совета директоров КХЛ.

«Хочу поблагодарить всех членов совета директоров КХЛ за то, что новым составом его председателем был переизбран Геннадий Тимченко. Нам с ним комфортно работать, и это идёт на благо развития лиги», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее стал известен новый состав совета директоров КХЛ на сезон-2024/2025. Президент КХЛ Алексей Морозов ответил некоторым клубам лиги, которые хотят поднять потолок зарплат, и отметил, что ориентироваться надо на клубы, которые могут иметь проблемы с достижением пола зарплат при возможном его увеличении.