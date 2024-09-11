Александр Медведев ответил на вопрос, может ли Деанджело перейти в СКА

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев ответил на вопрос, может ли защитник Тони Деанджело перейти в СКА. Ранее сообщалось, что американский игрок обороны близок к переходу в петербургский клуб.

— Кого из новичков стоит ждать в СКА? Много говорили про Деанджело.

— Не секрет, что мы ищем праворукого защитника, который может усилить игру в обороне и в атаке. На сегодняшний день я не могу вам сказать, кто это будет, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее 28-летний защитник опровергал информацию о возможном переходе в петербургский клуб и хотел дождаться предложений из НХЛ. В прошлом сезоне Деанджело провёл 31 матч в составе «Каролины Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) результативных баллов. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в девяти играх.