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Президент КХЛ прокомментировал возможное вступление в лигу клуба из Азербайджана

Президент КХЛ прокомментировал возможное вступление в лигу клуба из Азербайджана
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможное вступление в лигу клуба из Азербайджана. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв на встрече с министром молодёжи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге.

«Азербайджан? Мы не общались с Михаилом Дегтярёвым по этому поводу, такого разговора между нами не было. Лига смотрит на расширение во многие дружественные на данный момент страны. Но далеко не во всех этих странах есть дворцы, которые нам подходят. Для расширения должна быть проведена тщательная работа, причём проведена заблаговременно до старта сезона. Его надо прорабатывать детально. Много что завязано в регламенте. Мы не хотим, чтобы такие вступления приводили к балласту в лиге. Это должно происходить для популяризации хоккея в лиге», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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