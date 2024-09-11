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«Объёмы увеличились». Медведев — о дополнительных средствах для клубов КХЛ

«Объёмы увеличились». Медведев — о дополнительных средствах для клубов КХЛ
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о системе формирования дополнительных средств для клубов лиги исходя из их показателей за сезон.

«Поскольку материалы были очень хорошо подготовлены и заранее разосланы, как и положено, все имели возможность ознакомиться и с финансово-экономическими, и с маркетинговыми параметрами. Узнали, как будут распределять дополнительные средства для клубов, что является положительной тенденцией. Объёмы увеличились, критерии распределения работают, комплексная оценка делается. Каждый клуб в соответствии со спортивными и маркетинговыми результатами получает соответствующую долю. Эти суммы составляют неплохие показатели», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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