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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что у «Барыса» возникла проблема с долгами

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что у «Барыса» возникла проблема с долгами
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что у «Барыса» возникла проблема с долгами, но руководство клуба обещало разобраться с ними в ближайшее время.

«Только сегодня мне пришла информация, что у «Барыса» возникла небольшая проблема с долгами, но руководство клуба обязуется закрыть этот вопрос до конца месяца. Мы будем следить», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Морозов прокомментировал возможное вступление в лигу клуба из Азербайджана. «Барыс» в текущем сезоне проиграл все три стартовых матча. В межсезонье казахстанский клуб сменил главного тренера, им стал иостранный специалист Дэвид Немировски, ранее работавший в новосибирской «Сибири» и уволенный по ходу сезона-2023/2024.

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