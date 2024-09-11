Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что у «Барыса» возникла проблема с долгами

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что у «Барыса» возникла проблема с долгами, но руководство клуба обещало разобраться с ними в ближайшее время.

«Только сегодня мне пришла информация, что у «Барыса» возникла небольшая проблема с долгами, но руководство клуба обязуется закрыть этот вопрос до конца месяца. Мы будем следить», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Морозов прокомментировал возможное вступление в лигу клуба из Азербайджана. «Барыс» в текущем сезоне проиграл все три стартовых матча. В межсезонье казахстанский клуб сменил главного тренера, им стал иостранный специалист Дэвид Немировски, ранее работавший в новосибирской «Сибири» и уволенный по ходу сезона-2023/2024.