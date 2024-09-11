Медведев: у Кузнецова глаза горят. Неслучайно он является капитаном СКА

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев оценил первые матчи в исполнении нападающего Евгения Кузнецова. Вернувшийся из НХЛ форвард за три проведённых матча нового сезона отметился одной заброшенной шайбой.

— Как вам первые матчи Кузнецова в СКА?

— Игра Евгения привлекает очень большое внимание из-за того, какого уровня игрок приехал — обладатель Кубка Стэнли. Все ещё, надеюсь, помнят, какой вклад он внёс в победу нашей сборной на МЧМ в том знаменитом матче, когда наша сборная проигрывала 0:3. Он игрок высочайшего уровня, находится в хорошей физической форме. У него глаза горят. Неслучайно он является капитаном команды в отсутствие Никишина, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.