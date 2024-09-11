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Медведев: уход от ФХР даёт КХЛ новые возможности по спортивному и экономическому развитию

Медведев: уход от ФХР даёт КХЛ новые возможности по спортивному и экономическому развитию
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что уход от ФХР даёт КХЛ новые возможности по спортивному и экономическому развитию. Это решение было принято в прошедшее межсезонье.

«КХЛ вступает в новый этап, когда мы отделены от ФХР. На заре туманной юности, что называется, вопрос взаимоотношений с ФХР был ключевым из-за звания чемпиона России. Тогда для сохранения преемственности чемпион КХЛ, обладатель Кубка Гагарина, был чемпионом России. Хотя был сезон, когда и победитель регулярки становился им. Сейчас чемпионат России проводит ФХР, ситуация изменилась. Это даёт КХЛ новые возможности по спортивному и экономическому развитию», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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