Алексей Морозов оценил конфликтную ситуацию с нападающим «Спартака» Матвеем Заседой

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил ситуацию с нападающим «Спартака» Матвеем Заседой. 30 апреля у хоккеиста закончился контракт со «Спартаком», и ему было сделано квалификационное предложение, которое не устроило сторону хоккеиста.

«Заседа? Конечно, мы общались со всеми сторонами, наши юристы не увидели нарушения регламента от «Спартака». Они хотят поменять игрока на того, кто будет им помогать зарабатывать победы. Как было сказано на Дисциплинарном комитете, они не получили никакого предложения, кроме вот того разговора о сумме в девять миллионов. Мы коммерческая лига, и перераспределение игроков происходит тоже на рыночной основе. Компромисс может быть найден только за столом переговоров. Дисциплинарный комитет изучает, были ли допущены нарушения по регламенту. Там председательствует юрист. Он не занимается спортивным вопросом спора», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.