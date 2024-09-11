«Уверен, что КХЛ от этого слабее не станет». Медведев — об отделении лиги от ФХР

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал отделение КХЛ от ФХР и заявил, что это пойдёт на пользу лиге.

— Когда вы руководили КХЛ, у вас была мысль сделать лигу независимой?

— С самого начала взаимоотношения с ФХР складывались очень непросто. Когда лига создавалась, был вопрос, кто будет проводить чемпионат России. Была развилка — если ФХР не захочет давать нам проводить этот чемпионат, то лига будет проводить Кубок Гагарина. В то время было принято мудрое решение, что новая лига будет разыгрывать не только свой кубок, но и звание чемпиона России. Сейчас можно долго про это разговаривать — почему и как принято решение об отделении от ФХР. Мы вернулись к тому, что обсуждалось с самого начала. Но в одну реку нельзя войти дважды. Сейчас совершенно другие условия, в том числе международные. Уверен, что лига от этого слабее не станет, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.